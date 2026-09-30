Muğla'da alacak tartışmasında vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş hastanede öldü - Son Dakika
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Muğla'da alacak tartışmasında vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş hastanede öldü

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Muğla\'da alacak tartışmasında vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş hastanede öldü
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Muğla Menteşe'de alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş (43) hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Suat Çavuş'un tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüpheli Günay K.'nin işlemleri devam ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş (43), hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Suat Çavuş'un tedavisi ise sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Akyer Mahallesi'nde meydana geldi. Günay K. (38) ile Tayfun Çavuş ve kardeşi Suat Çavuş arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Günay K., yanındaki av tüfeğiyle 2 kardeşe ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan kardeşleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tayfun Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Tedavisi süren kardeşi Suat Çavuş'un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Günay K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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