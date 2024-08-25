Muğla\'da Amatör Balıkçılar 30 Kilogramlık Kılıç Balığı Avladı

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Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.

İlçede yaşayan Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, Palamutbükü mevkisinde balık avına çıktı.

Zıpkınla dalış yapan amatör balıkçılar, yaklaşık iki metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılarak Palamutbükü Limanı'na getirilen balığın 30 kilogram olduğu belirlendi.