Muğla\'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi

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(MUĞLA)- 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ne katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisini en kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Marmaris'te gdüzenlendi. Kongreye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Maybir Başkanı Veli Türk ve arıcılar katıldı. Kongrede konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

"Gücümüzü ve kaynaklarımızı birleştirelim"

Başkan Ahmet Aras, "Arıcılık kongresini çok önemsiyorum. Arıcılık bölgenin kırsal kalkınması ve bölge insanın geçimini sağladığı bir sektör. O yüzden yerel yönetimler olarak bizlerin de desteklemesi gerekiyor. Belediye ayrı, bakanlık ayrı, birlik ayrı yapsın diye bir şey yok. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Gücümüzü ve kaynaklarımızı birleştirelim. Muğla'mızda birlik beraberlik içerisinde kentin sorunlarını nasıl çözebiliriz diye bakıyoruz. Özellikle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarına bu gözle yaklaşıyor, çözüm arıyoruz" diye konuştu.

"Üreticilere desteğimiz sürecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak arıcıların yanında olduklarını belirten Ahmet Aras,"Arıcılarımıza verdiğimiz destekleri sürdürüyoruz. Temiz petek projesi ile 202 bin 500 petek şoklama işlemi gerçekleştirdik. 5 bin kg arı keki dağıtımının yanı sıra bal ormanlarının sayısını arttırmak için lavanta fideleri dağıttık. 1170 adet polen tuzaklı kovan desteği sağladık. Sahte ürünlerin önüne geçmek için Muğla Ticaret Borsamız ile birlikte gıda analiz laboratuvarı kurduk. Burada bal ve diğer tarım ürünlerinin analizlerini yapıyoruz. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisi kuracağız. Üretim tesisini en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.