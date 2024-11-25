Muğla'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde, Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisinin kurulacağını duyurdu. Arıcılık sektörünün kırsal kalkınma üzerindeki önemi vurgulandı.

25.11.2024 16:54  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ne katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisini en kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Marmaris'te gdüzenlendi. Kongreye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Maybir Başkanı Veli Türk ve arıcılar katıldı. Kongrede konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

"Gücümüzü ve kaynaklarımızı birleştirelim"

Başkan Ahmet Aras, "Arıcılık kongresini çok önemsiyorum. Arıcılık bölgenin kırsal kalkınması ve bölge insanın geçimini sağladığı bir sektör. O yüzden yerel yönetimler olarak bizlerin de desteklemesi gerekiyor. Belediye ayrı, bakanlık ayrı, birlik ayrı yapsın diye bir şey yok. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Gücümüzü ve kaynaklarımızı birleştirelim. Muğla'mızda birlik beraberlik içerisinde kentin sorunlarını nasıl çözebiliriz diye bakıyoruz. Özellikle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarına bu gözle yaklaşıyor, çözüm arıyoruz" diye konuştu.

"Üreticilere desteğimiz sürecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak arıcıların yanında olduklarını belirten Ahmet Aras,"Arıcılarımıza verdiğimiz destekleri sürdürüyoruz. Temiz petek projesi ile 202 bin 500 petek şoklama işlemi gerçekleştirdik. 5 bin kg arı keki dağıtımının yanı sıra bal ormanlarının sayısını arttırmak için lavanta fideleri dağıttık. 1170 adet polen tuzaklı kovan desteği sağladık. Sahte ürünlerin önüne geçmek için Muğla Ticaret Borsamız ile birlikte gıda analiz laboratuvarı kurduk. Burada bal ve diğer tarım ürünlerinin analizlerini yapıyoruz. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak arı yemi üretim tesisi kuracağız. Üretim tesisini en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla\'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:43:46. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.