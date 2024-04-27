Muğla'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İle İlgili Eğitim Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Muğla'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İle İlgili Eğitim Projesi İmzalandı

Muğla\'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İle İlgili Eğitim Projesi İmzalandı

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında yapılan protokolle, okullarda personel, öğrenci ve velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecektir. Ayrıca, şeker ve yüksek tansiyon hastalıklarından korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme ve sporun hayattaki yeri konularında da bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenlenecektir.

27.04.2024 15:53
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Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tazı Önerileri" eğitimi projesi protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği'nde Vali İdris Akbıyık himayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk arasında imzalanan protokolle gönüllülük esasına göre okullarda personel, öğrenci ve velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecek.

Öte yandan, şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayattaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Böbrek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İle İlgili Eğitim Projesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İle İlgili Eğitim Projesi İmzalandı - Son Dakika
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