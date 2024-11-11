Muğla'da Atatürk anma videosu yayımlandı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında, 13 ilçe belediye başkanı ile ortak çekilen videoyla andı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere olan sadakatimizle, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Ata'mız, seni saygı ve minnetle anıyoruz; bıraktığın miras, daima yolumuzu aydınlatacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle saygı ile anıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla'da farklı partilerden 13 belediye başkanı, Atatürk'ü birer cümle ile anlattıkları ortak video ile andı.

Başkan Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 13 ilçe belediye başkanı ile büyük bir özlem ve minnetle andıklarını söyledi. Atatürk'ün fikirleri ve bıraktığı mirasla daima yollarını aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Bodrum'dan Seydikemer'e ilçe belediye başkanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Türk milleti için anlamını birer cümle ile anlattı. Başkan Ahmet Aras, kurtuluştan kuruluşa Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ve ilkelerinden hiç ayrılmayan Muğla'nın Atatürk devrimleri ile aydınlanmaya devam edeceğini, onu aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında her geçen gün artan özlem ve minnetle andıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı videoda belediye başkanları Ulu Önder Atatürk için şunları söyledi:

Bodrum: "Atatürk Cumhuriyettir, Gençliktir."

Dalaman: "Atatürk Laikliktir, Çağdaşlıktır."

Datça: "Atatürk Devrimdir, Yeniliktir."

Fethiye: "Atatürk Özgürlüktür, Bağımsızlıktır."

Kavaklıdere: "Atatürk İlimdir, Fendir."

Köyceğiz: "Atatürk Birliktir, Beraberliktir."

Marmaris: "Atatürk Eşitliktir, Demokrasidir."

Menteşe: "Atatürk Seçme ve Seçilme Hakkıdır."

Milas: "Atatürk Aydınlıktır, Gelecektir."

Ortaca: "Atatürk Kültürdür, Sanattır."

Seydikemer: "Atatürk Üretmektir, Emektir."

Ula: "Atatürk Cesarettir, İradedir."

Yatağan: "Atatürk Umuttur, Barıştır."

Ahmet Aras: "Atatürk Özlemdir… Muğla'nın dört bir yanından ses veren bizler, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın onurunu taşıyoruz. O'nun çizdiği yolda, bağımsızlık ve özgürlük ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin izinde bir geleceğe doğru birlikte ilerliyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere olan sadakatimizle, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Ata'mız, seni saygı ve minnetle anıyoruz; bıraktığın miras, daima yolumuzu aydınlatacak."