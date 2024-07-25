Muğla'da Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü Kutlaması - Son Dakika
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Muğla'da Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü Kutlaması

Muğla\'da Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü Kutlaması

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Köksal, basın mensuplarının özverili çalışmalarını kutlayarak, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nü kutladı.

25.07.2024 13:44
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(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ında katılımıyla 'Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Köksal, "Halkın haber alma hakkı için zor şartlarda özveriyle görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günlerini kutluyorum" dedi.

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Atapark'ta düzenlenen kahvaltıda ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek karşılıklı sohbet etti. İlçenin çok güçlü bir basına sahip olduğunu kaydeden Başkan Köksal şunları söyledi:

"Basından sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi çok önemli bir tarihtir. O günden bugüne basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı oldu. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması hem de toplumun sesinin duyulması bakımından üstlendiği misyonu net olarak açıklıyor. Menteşe olarak biz, halkın haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla gazeteciliği etik kuralları çerçevesinde yürüten saygın gazetecilere sahibiz. Ancak hem basın çalışanlarımız hem de yayın kurumlarımız yaşanan ekonomik zorluklar ve gitgide ağırlaşan şartlar nedeniyle büyük sıkıntı içerisindeler. Menteşe Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde hiçbir ayrım gözetmeksizin yayın kurumlarımıza biz elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı günde basında sansürün kaldırılışının 116'ıncı yılında başta yaşam hakları ellerinden alınarak aramızdan ayrılan basın mensuplarını saygıyla anıyorum. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan, halkımızın sesi olan, gece gündüz demeden, tarafsız ve doğru haber için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele gününü ve Basın Bayram'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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