Muğla'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika
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Muğla'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü

11.06.2025 22:39
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Ortaca'da çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla öldürülürken, anne yaralandı. Şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldürdüğü, anneyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Terzialiler Mahallesi'nde dün aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavgada yaralanan Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda dün, K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan K.U, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Menderes, 3-sayfa, Ortaca, Güncel, Kavga, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika

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