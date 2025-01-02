Muğla'da Büyüleyici Sis Manzarası

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Muğla'da sis bulutu görsel şölen sundu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan sis bulutuyla adeta büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Kent merkezi, yoğun sisin etkisiyle görünmez hale gelirken, doğal güzellikleriyle ünlü bölge, tabloyu andıran görüntülere sahne oldu.

Sis bulutu, özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bembeyaz bir örtü gibi Menteşe'nin üzerine serilmiş görünümü ortaya çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sisin, gece boyunca etkili olan soğuk hava ve nem oranının artmasıyla oluştuğunu belirtti. Sis bulutu ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle dağıldı.

Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir büyüleyici atmosfer sunan Muğla, bu sabahki sis manzarasıyla bir kez daha hayran bıraktı. Vatandaşlar, bu eşsiz doğa olayını fotoğraflamak için yüksek yerlere akın etti. Özellikle dron çekimleriyle kaydedilen görüntüler hayran bıraktı.