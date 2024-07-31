Muğla'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İlçenin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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