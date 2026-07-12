Muğla'da Türkiye-Çin Dostluğu Sanatla Buluştu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Çin Dans Gösterisi'ne ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi öğrencileri geleneksel Çin danslarını vatandaşlarla buluşturdu. Programda, Türkiye ile Çin arasında 55 yıldır sürdürülen diplomatik ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla daha da güçlendiği vurgulanırken, halklar arasındaki dostluğun gelişmesinde kültürel etkileşimin önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi dans topluluğu, geleneksel Çin kültürünü yansıtan performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çin Büyükelçiliğimizle özellikle kültürel alanda halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirme konusunda görüşmüştük. Bugün de bu çalışmaların güzel örneklerinden birini hep birlikte deneyimledik. Bundan sonraki süreçte de Çin Büyükelçiliğimizle iş birliği içerisinde birçok projeyi Muğla'da hayata geçireceğiz. Çin'den gelen misafirlerimizi kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Aynı şekilde Muğla'mızın kültürünü ve sanatını da Pekin'de ve kardeş kent ilan ettiğimiz Leshan kentinde tanıtacak, kültürel etkileşimimizi daha da güçlendireceğiz."

DOSTLUĞUN SİMGESİ ZEYTİN AĞACI

Yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda Aras, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı olmasını temenni ederek Çinli heyete dostluğun ve barışın simgesi olan "Zeytin Ağacı" eserini takdim etti.

Program, iki ülke arasındaki kültürel iş birliklerinin artarak devam etmesi yönündeki iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.