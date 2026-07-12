Muğla'da Türkiye-Çin Dostluğu Sanatla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Türkiye-Çin Dostluğu Sanatla Buluştu

12.07.2026 10:42  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılında Pekin Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel Çin danslarını sergilediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Başkan Ahmet Aras, kültürel iş birliğini güçlendireceklerini vurguladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Çin Dans Gösterisi'ne ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi öğrencileri geleneksel Çin danslarını vatandaşlarla buluşturdu. Programda, Türkiye ile Çin arasında 55 yıldır sürdürülen diplomatik ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla daha da güçlendiği vurgulanırken, halklar arasındaki dostluğun gelişmesinde kültürel etkileşimin önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi dans topluluğu, geleneksel Çin kültürünü yansıtan performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çin Büyükelçiliğimizle özellikle kültürel alanda halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirme konusunda görüşmüştük. Bugün de bu çalışmaların güzel örneklerinden birini hep birlikte deneyimledik. Bundan sonraki süreçte de Çin Büyükelçiliğimizle iş birliği içerisinde birçok projeyi Muğla'da hayata geçireceğiz. Çin'den gelen misafirlerimizi kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Aynı şekilde Muğla'mızın kültürünü ve sanatını da Pekin'de ve kardeş kent ilan ettiğimiz Leshan kentinde tanıtacak, kültürel etkileşimimizi daha da güçlendireceğiz."

DOSTLUĞUN SİMGESİ ZEYTİN AĞACI

Yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda Aras, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı olmasını temenni ederek Çinli heyete dostluğun ve barışın simgesi olan "Zeytin Ağacı" eserini takdim etti.

Program, iki ülke arasındaki kültürel iş birliklerinin artarak devam etmesi yönündeki iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Ahmet Aras, Diplomasi, Belediye, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Pekin, Muğla, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Türkiye-Çin Dostluğu Sanatla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:13:10. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Türkiye-Çin Dostluğu Sanatla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.