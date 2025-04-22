Muğla'da Çocuklar İçin Kuş Yuvası Atölyesi Düzenlendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Hayatımın Ustasıyım" projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla 7-10 yaş arası çocuklar için kuş yuvası atölyesi düzenledi.

Muğla Büyükşehir'in 7-10 yaş arası çocuklar için gerçekleştirdiği atölyeye katılanlar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Aileleriyle birlikte yaptıkları kuş evlerini daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamlayan minikler, hem doğaya katkı sundu hem de el becerilerini geliştirdi.

Etkinlik sonunda çocuklar kendi yaptıkları kuş yuvalarına sahip olmanını mutluluğunu yaşadı. Atölye çalışmasına katılan aileler, çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşıp üretim sürecine katılmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devamını talep etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyolog Kıvanç Akgün, "Hayatımın Ustasıyım" projesinin çocuklara özel geliştirildiğini belirterek, "Kuş yuvası atölyesi ile hem çocuklarla keyifli vakit geçiriyoruz hem de yeni hayatlara yuva yapıyoruz. 'Malzeme bizden, hayal gücü sizden' sloganıyla çıktığımız bu yolda çocukların eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu etkinliklerde çocuklar iş birliği içinde çalışmayı ve ortak üretim yapmayı öğreniyor. 'Hayatımın Ustasıyım' projemiz kapsamında farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikte yer alan çocuklar deneyimlerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Enes Yıldırım: "Kuş yuvası yapımını hep merak ediyordum. Annem böyle bir etkinlik olduğunu söyleyince çok heyecanlandım. Artık benim de bir kuş yuvam var."

-Sarp Karaçam: "Arkadaşlarımla birlikte kuş yuvası yapmak çok eğlenceliydi. Ahmet Amca'ya bu fırsat için teşekkür ederim."

-Poyraz Deniz Fidan: "Böyle bir etkinlikten bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Kendi yeteneklerimi keşfettim, çok mutluyum."

-Tanem Erbaş: "Hayal ettiğim kuş yuvasını yapma fırsatı buldum. Hem biz mutlu olduk hem de kuşlar için güzel evler tasarladık."

Etkinliğe katılan veliler de şunları söyledi:

-Hüsniye Hoşgül: "Bu etkinlikle çocuklarımız el becerilerini geliştirdi. Ekranlardan uzaklaşıp üretim yapmaları bizim için çok değerli."

-Buket Bal: "Çocuklarımızın meslek edindirme kurslarıyla tanışması çok kıymetli. Ahmet Başkanımıza bu imkan için teşekkür ederiz."

-Nihal Kayıkçı: "Çocuklar dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. Biz de onlarla birlikte yeni bir şey öğrendik."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise 23 Nisan öncesinde düzenlenen etkinliğe ilişkin, "Çocuklarımızın doğayla, üretimle ve hayvan sevgisiyle bağ kurmalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle 23 Nisan öncesinde 'Hayatımın Ustasıyım' projemizi çocuklara özel bir atölyeyle buluşturduk. Çocuklarımızın elleriyle yaptıkları kuş yuvaları hem onların el becerilerini geliştiriyor hem de doğa sevgilerini artırıyor. Yüzlerindeki gülümseme, bizim için en büyük ödül. Önümüzdeki süreçte bu tür atölyeleri çoğaltarak çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.