Muğla'da dağlık arazide mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da dağlık arazide mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan bir grup düzensiz göçmen, 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, aç ve yardıma muhtaç durumda oldukları belirlendi.

23.08.2024 10:46
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Muğla'nın Milas ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, Meşelik Mahallesi Dangır mevkisindeki arazide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı yönünde AFAD'dan gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

Bölgede yapılan aramada, Yunanistan'a gitmek için bölgeye bırakıldıkları ve yaklaşık 5 gündür aç oldukları belirlenen 1'i beş aylık bebek, 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler ekiplerce bölgeden alınarak jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA

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