Muğla'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Çetin Özataç (64), deniz yüzeyinde hareketsiz yattıktan sonra hayatını kaybetti. Özataç'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

12.07.2024 16:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti.

Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde denize giren Çetin Özataç'ın (64) deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özataç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özataç'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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