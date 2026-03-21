Muğla'da Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

21.03.2026 13:14
Muğla'da düzenlenen etkinlikte, Down sendromu genetik bir farklılık olarak vurgulandı.

Muğla'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında çorap ve ağaç boyama etkinliği düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilen "Down Sendromu Farkındalık ve Bayramlaşma" etkinliği, belediye bünyesindeki 9 Kısa Mola Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Down sendromlular, etkinlik kapsamında çorap ve ağaç boyama yaparak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikle down sendromunun bir eksiklik değil, genetik farklılık olduğu, toplumu zenginleştirdiği, sevgi ve anlayışla bu özel bireylerin yaşama daha sıkı bağlandığı vurgulandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, sevgi ikliminin hakim olduğu kentte tüm vatandaşların eşit yaşam hakkına sahip olması, farklı renklerin bir arada mutlu yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Toplumu bir arada tutan ve toplumun güçlü olmasını sağlayan farklılıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"Bir bahçeyi güzelleştiren rengarenk çiçekler gibiyiz ve bizler her rengimizle güçlüyüz. Down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu 21 Mart nedeniyle bir kez daha vurguluyoruz. Bu farklılık bireylerin öğrenmesine, üretmesine ve topluma katkı sunmasına asla engel değil. Burada önemli olan fark etmek, anlamak, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmektir."

Aras, Muğla'da tüm vatandaşların eşit, erişilebilir ve kapsayıcı yaşam hakkına sahip olması için çalıştıklarını anlatarak, kentin tüm renkleriyle güzel olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

