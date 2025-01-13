Muğla\'da Düğerek Sosyal Tesisleri\'nde Düğün Yapılması İçin Referandum Düzenlendi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmamasını vatandaşlara sordu. 2 gün süren oylamada, bin 84 kişi oy kullandı ve 990 oy ile tesisin düğün organizasyonları için kullanılmasına "evet" denildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımızın iradesine uygun şekilde gerekli adımları atacağız. Mutlu bir Muğla yaratmak için katılımcı belediyeciliğe önem veriyoruz ve bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kent Park için yapılan oylamadan sonra Düğerek Mahallesi'ndeki Büyükşehir Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmamasını vatandaşlara sordu. Vatandaşlar, iki gün boyunca muhtarlık hizmet binasına konulan sandıklarda Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu oyladı. Oylamada 990 "istiyorum", 94 "istemiyorum" oyu ile düğün yapılabilmesine karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yeliz Küçük, Düğerek Sosyal Tesisleri'nde düğün yapılmasına ilişkin talepler ve şikayetler doğrultusunda mahalle sakinlerine başvurulduğunu belirterek, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın direktifleri doğrultusunda, Muhtarımız Gülfer Hanım ile bir araya gelerek, bu önemli konuyu mahalle sakinlerimize sormaya karar verdik. İki gün süren referandumda toplam bin 84 oy kullanıldı. Oyların 990'ı 'düğün salonu istiyorum,' 94'ü ise 'düğün salonu istemiyorum' yönünde oldu. Referandum sonucunun mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez, "2 gün boyunca mahallemizde gerçekleştirilen referandum sonuçları belli oldu. Mahalle sakinlerimizin oyları ile tesislerimizde düğün yapılabilmesi kararı alındı. Bizim önerimizi dinleyerek hayata geçiren bu imkanı bize sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz. Referanduma katılan halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ortak akıl ve şeffaflıkla hareket ediyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Seçim döneminin başından beri bu kenti ortak akıl ve şeffaflıkla yöneteceğimizi söyledik. Demokratik koşulları sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. 'En doğru kararı mahalle sakinleri verir' anlayışıyla vatandaşlarımıza sorduk. Buradan çıkacak sonuca herkesin saygı duyacağını biliyoruz. Bu süreçte destekleri için Ahmet Başkan'ıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Katılımcı belediyecilikle mutlu bir Muğla için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek,"Daha önce Menteşe Kent Park örneğinde olduğu gibi şimdi de Düğerek Mahallemiz'de sosyal tesisimizde düğün yapılıp yapılmamasını halkımıza sorduk. Vatandaşlarımız kendi istekleri doğrultusunda kararlarını verdi. Büyükşehir Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılmasına karar verildi. Biz de halkımızın iradesine uygun şekilde gerekli adımları atacağız. Bu kararın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mutlu bir Muğla yaratmak için katılımcı belediyeciliğe önem veriyoruz ve bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, oylamaya ilişkin şunları söyledi:

-Kamil Orhan: "Vatandaşlar diğer düğün salonlarından 80-100 bin TL fiyat ile karşılaşıyorlar. Düğerek'te böyle bir yerimizin olması güzel bir şey. Bu tesis insanlar faydalansın diye yapıldı."

- Ali Aykut Tekcan: "Referandum yapılması güzel bir şey. Ekonomik koşullar vatandaşları zorluyor. Vatandaşımızın düğün yapma gücü yok, Sosyal tesisten başka yerde düğün yapma imkanı da yok."