Muğla'da düzenlenen bisiklet yarışına 41 ilden 274 sporcu katıldı - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen bisiklet yarışına 41 ilden 274 sporcu katıldı

Muğla Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 41 ilden 274 sporcu katıldı. Bisikletçiler, Muğla'da başlayan etapta 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele ulaşacak. Muğla Valisi Akbıyık, yarışa katılan sporcuları kutlayarak, milletin azmi ve kararlılığının hainlere geçit vermeyeceğini vurguladı.

15.07.2024 10:44
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Muğla Valiliği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 41 ilden 274 sporcu katıldı.

Tura katılan 274 sporcu, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Muğla'da başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaşacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen tura 41 ilden 274 sporcunun katıldığını söyledi.

Akbıyık, bugünün hain darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milletimizin azmi ve kararlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hainlere hiçbir zaman geçit vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Yarışa katılan tüm sporcuları kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Turun startını Akbıyık ile Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile kurum müdürleri verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da düzenlenen bisiklet yarışına 41 ilden 274 sporcu katıldı - Son Dakika

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