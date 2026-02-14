CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Toprağımıza sahip çıkıyoruz. Coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Tabiatımıza, doğamıza, tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu süreçte böyle bir miting de Milas'a yakışır" dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yarın yapılacak miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas'a geleceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Topuz, şunları söyledi:

"Biz Milas olarak, Muğla olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımızın talepleri doğrultusunda, kendi projelerimiz doğrultusunda şu ana kadar herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaya devam ettik. Tabii esas Genel Başkanımızın bu hafta burada milli iradeye sahip çıkmak mabında burada geldik. Tabii o iradeye sahip çıkarken bölgenin sorunlarına da sahip çıkıyoruz. Tabii bizim en çok üzerinde basa basa söylediğimiz, bölgemizdeki acele kamulaştırma kararına bir tepki olarak bu mitingi yapıyoruz. Bunun 48 tanesi Milas ilçemizde, 9 tanesi de Yatağan ilçemizde olmak üzere 57 tane mahallemiz etkilenecek. Bunlar bugüne kadar şu anda coğrafyadan silinen 4-5 tane köyümüz var. Bunların yeri değiştirildi. Bazıları bu bölgede kaldılar, bazıları Çanakkale'nin Gökçeada'ya göç etti."

Tabii biz termik santralin ihtiyacı olan kömürü çıkarırken daha önceki süreçte bu kömür havzalarının rantabl olabilmesi için ekonomik olabilmesi için 30-40 yıllık bir süreçti. Bu santralin açıldığından bu yana 40 yılın üzerinde bir süre, neredeyse 50 yıla varan bir süreçte. Burada şu anda çıkarılacak olan kömürün ekonomik boyutu ortadan kalkmış ve maliyeti çok yükselmiş.

Daha neredeyse coğrafya değiştiriliyor. Dağı oradan bir başka noktaya taşınıyor. Daha sonra bir başka noktaya taşınırken o coğrafyada ne yeraltı suları kaldı ne toprak kaldı ne ağaç kaldı ne zeytin kaldı ne çam kaldı. Ben asla oradaki coğrafyanın değişikliği oldu demiyorum. Dolayısıyla Milas'ın, Bodrum'un ve Milas'ın diğer köylerindeki mahallelerindeki su ihtiyaçlarımız yavaş yavaş eksilmeye başladı. Bu vesileyle toprağımıza sahip çıkıyoruz. Coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Tabiatımıza, doğamıza, tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu süreçte böyle bir miting de Milas'a yakışır. Gördüğünüz gibi bugün hava koşullarımız çok güzel. Yarın da inşallah daha güzel olur.

Bütün Milaslılarımız başta olmak üzere diğer ilçelerimizden, diğer illerimizden; Aydın'dır, Denizli'dir, İzmir'dir, yakın bölge illerimizden bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İnşallah yarın coşkulu bir şekilde Genel Başkanımızı ve Genel Merkez heyetimizi burada ağırlamış olacağız.

Yarın da burada en azından 30-40 bin kişilik büyük bir miting yapmayı düşünüyoruz. Ben öyle zannediyorum ki daha da fazla; biz böyle tahmin ediyoruz ama daha büyük bir katılım olacağını da söyleyebilirim. Şu anda bütün hazırlıklarımız tamam. İşte gördüğünüz alan genişçe bir alan. Burası otopark olarak düzenlenmişti. Yani bizim buradaki kamu kurumu kuruluşlarıyla diyalog içerisinde çalışıyoruz. Onlarla herhangi bir sorunumuz yok. Tabii siyasi irade bazen farklı olabiliyor ama insan olarak bütün kamu kurumundaki yönetici arkadaşlarımızla birlikte burada yarın Genel Başkanımızı karşılayacağız diye düşünüyorum."

Milaslı Fatma Yalınbıçak da mitigni ilişkin, "Özgür Özel çok çaba gösteriyor, çalışıyor. Her gün onu haberlerini dinliyoruz. İnşallah hayırlı olur hepimiz için. Bir değişim olur diye düşünüyorum. Her şey çok pahalı. Herkes zor durumda. Gençlerimiz daha zor durumda. Bizler yine iyi kötü oluyoruz ama emekliler çok perişan. Zor durumda herkes" dedi.

Hüseyin Bilgen ise yarınki mitinge katılacağını belirterek, "İnşallah hayırlı olur, inşallah kazanır, başa geçer. Bir değişim şart artık. Millet perişan" ifedeisini kullandı.