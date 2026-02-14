CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da.

14.02.2026 13:13  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenecek miting, yarın Muğla Milas'ta gerçekleştirilecek. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, mitingin bölgenin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Toprağımıza sahip çıkıyoruz. Coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Tabiatımıza, doğamıza, tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu süreçte böyle bir miting de Milas'a yakışır" dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yarın yapılacak miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas'a geleceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Topuz, şunları söyledi:

"Biz Milas olarak, Muğla olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımızın talepleri doğrultusunda, kendi projelerimiz doğrultusunda şu ana kadar herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaya devam ettik. Tabii esas Genel Başkanımızın bu hafta burada milli iradeye sahip çıkmak mabında burada geldik. Tabii o iradeye sahip çıkarken bölgenin sorunlarına da sahip çıkıyoruz. Tabii bizim en çok üzerinde basa basa söylediğimiz, bölgemizdeki acele kamulaştırma kararına bir tepki olarak bu mitingi yapıyoruz. Bunun 48 tanesi Milas ilçemizde, 9 tanesi de Yatağan ilçemizde olmak üzere 57 tane mahallemiz etkilenecek. Bunlar bugüne kadar şu anda coğrafyadan silinen 4-5 tane köyümüz var. Bunların yeri değiştirildi. Bazıları bu bölgede kaldılar, bazıları Çanakkale'nin Gökçeada'ya göç etti."

Tabii biz termik santralin ihtiyacı olan kömürü çıkarırken daha önceki süreçte bu kömür havzalarının rantabl olabilmesi için ekonomik olabilmesi için 30-40 yıllık bir süreçti. Bu santralin açıldığından bu yana 40 yılın üzerinde bir süre, neredeyse 50 yıla varan bir süreçte. Burada şu anda çıkarılacak olan kömürün ekonomik boyutu ortadan kalkmış ve maliyeti çok yükselmiş.

Daha neredeyse coğrafya değiştiriliyor. Dağı oradan bir başka noktaya taşınıyor. Daha sonra bir başka noktaya taşınırken o coğrafyada ne yeraltı suları kaldı ne toprak kaldı ne ağaç kaldı ne zeytin kaldı ne çam kaldı. Ben asla oradaki coğrafyanın değişikliği oldu demiyorum. Dolayısıyla Milas'ın, Bodrum'un ve Milas'ın diğer köylerindeki mahallelerindeki su ihtiyaçlarımız yavaş yavaş eksilmeye başladı. Bu vesileyle toprağımıza sahip çıkıyoruz. Coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Tabiatımıza, doğamıza, tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu süreçte böyle bir miting de Milas'a yakışır. Gördüğünüz gibi bugün hava koşullarımız çok güzel. Yarın da inşallah daha güzel olur.

Bütün Milaslılarımız başta olmak üzere diğer ilçelerimizden, diğer illerimizden; Aydın'dır, Denizli'dir, İzmir'dir, yakın bölge illerimizden bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İnşallah yarın coşkulu bir şekilde Genel Başkanımızı ve Genel Merkez heyetimizi burada ağırlamış olacağız.

Yarın da burada en azından 30-40 bin kişilik büyük bir miting yapmayı düşünüyoruz. Ben öyle zannediyorum ki daha da fazla; biz böyle tahmin ediyoruz ama daha büyük bir katılım olacağını da söyleyebilirim. Şu anda bütün hazırlıklarımız tamam. İşte gördüğünüz alan genişçe bir alan. Burası otopark olarak düzenlenmişti. Yani bizim buradaki kamu kurumu kuruluşlarıyla diyalog içerisinde çalışıyoruz. Onlarla herhangi bir sorunumuz yok. Tabii siyasi irade bazen farklı olabiliyor ama insan olarak bütün kamu kurumundaki yönetici arkadaşlarımızla birlikte burada yarın Genel Başkanımızı karşılayacağız diye düşünüyorum."

Milaslı Fatma Yalınbıçak da mitigni ilişkin, "Özgür Özel çok çaba gösteriyor, çalışıyor. Her gün onu haberlerini dinliyoruz. İnşallah hayırlı olur hepimiz için. Bir değişim olur diye düşünüyorum. Her şey çok pahalı. Herkes zor durumda. Gençlerimiz daha zor durumda. Bizler yine iyi kötü oluyoruz ama emekliler çok perişan. Zor durumda herkes" dedi.

Hüseyin Bilgen ise yarınki mitinge katılacağını belirterek, "İnşallah hayırlı olur, inşallah kazanır, başa geçer. Bir değişim şart artık. Millet perişan" ifedeisini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Fevzi Topuz, Etkinlikler, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Muğla'da. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:03:26. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.