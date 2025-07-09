Muğla'nın Ula ilçesinde evinde 11 silah ile tarihi eser niteliğinde 41 obje ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan T.Ö'nün evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda, çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde 41 obje, tarihi eser niteliğinde 2 av tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 369 av tüfeği fişeği, 21 tabanca fişeği ve 2 optik dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Evinde Silah ve Tarihi Eşya Bulunan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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