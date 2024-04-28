Muğla'da evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Muğla'da evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya bırakıldı

Muğla\'da evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerin arasında bulunan kaya sansarı, doğal yaşam alanına salındı. Taşyaka Mahallesi'nde hayvanı görenler durumu yetkililere bildirdi. Kaya sansarı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, doğada yardıma ihtiyacı olan hayvanların bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

28.04.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya bırakıldı.

Taşyaka Mahallesi'nde evlerin arasında hayvanı görenler, durumu Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yakalanan kaya sansarı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, AA muhabirine, kaya sansarının (Martes foina) Muğla'daki doğal alanlarda özellikle kayalık ve makilik sahalarda yayılış gösterdiğini belirtti.

"Yaban hayattaki hayvanları beslemeyin" uyarısı

Hayvanın doğada orman faresi gibi kemirgen türlerle beslendiğini dile getiren İlemin, "Fethiye'nin doğal alanlarına yakın dış mahallelerinde de bu türü görebiliriz. Gördüğümüz zaman kesinlikle beslemememiz gerekiyor. Tavuk besliyorsak geceleri kümeslerin güvenliğini iyi sağlamamız gerekir. Böylece insan yerleşimlerine yaklaşmaz ve alışmaz." dedi.

İlemin doğada ormanda yaşayan türlerin asla beslenmemesi gerektiğini bildirdi. Özellikle yaban domuzları konusunda çok dikkatli olunmasını isteyen İlemin, "Yaz aylarında yemek artıklarımızı kesinlikle yaban domuzlarının yemesi için açıkta bırakmamalıyız. Bu durumda domuzlar geri dönüşsüz bir şekilde insan ve evcil hayvanların bulunduğu şehir ortamına alışıyorlar. Bu durumda ise yaban hayatında bulunan hastalıklar insanlara, insanlar ve evcil hayvanlardaki hastalıklar da doğadaki canlılara bulaşabilir. Bu durumda bütün ekosistem zarar görebilir." diye konuştu.

Yasin İlemin, doğada yardıma ihtiyacı olan bir hayvan görüldüğünde durumun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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