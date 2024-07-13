Muğla'da freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 33 yaralı

Muğla\'da freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 33 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen bir tur otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.07.2024 11:50
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MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin'in (11) öldü, 3'ü ağır, 33 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 33 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Muğla, Ula, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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