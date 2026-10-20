Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı hakimlikçe tutuklandı

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte fuhşun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, kadınları otel, pansiyon, apart ve evlere götürerek fuhşa teşvik ettikleri, aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla A.Ç, C.A.K, E.A. ve D.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.