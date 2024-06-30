Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu - Son Dakika
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Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

30.06.2024 21:19  Güncelleme: 23:03
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu boğuldu.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

Suriye uyruklu anne Velide Zaza (35) ile iki oğlu, serinlemek için Bayır Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'ne girdi. Anne ile iki oğlunun suda kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SUDA CAN VERDİ

Anne ile oğulları Muhammed (7) ve Abdulgani'nin (8) cesetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldı. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
Muğla\'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Veli Demir: Çocuklara üzüldüm… ama suriyeli azaldı ülkemden…. 13 150 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş: sende aynı acıyı yaşadığında bu yorum aklına gelecektir şüphesiz 68 11 Selami Karagülle: Azalan suriyeli ler değil sizin merhametiniz 53 8 Kadir Yılmaz: kan sız lık ta son nokta ... 36 7 İsmail Kalpan: M al sin veli 32 8
  • iskenderakin Akin: biz haberler de izlediğimiz trafik kazasına ağlayan insanlardik ne ara bu kadar kotu olduk da bu habere sevinen var 54 7 Yanıtla
  • Mahmut Kilim: yazık olmuş Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 48 7 Yanıtla
  • Önder Toprak: Ben Almanya'ya Evlenmek için Gitmedim Ülkemizde Darbe Oldu Kaçmadım Bunlar Kaçtı olarak Biliyorum Oyüzden Ecel Ve Toprak Namusu Yerini Buldu 13 37 Yanıtla
    İsmail Kalpan: kavimler göçünü oku önder 13 7 Ersin Çetinkaya: Tavsiye ederim 1 0
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