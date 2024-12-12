Muğla'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, "Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimleri ile Bodrum'da 24 kişiye 5 günde toplam 40 saat eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 96 kişiye eğitim verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimlerine Bodrum'da devam etti. Çalışma kapsamında 24 kişiye, 5 günde toplam 40 saat "A Sınıfı Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimi verildi. Gönüllüler beş gün boyunca; yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım derslerinde detaylı bir sürecin içinden geçiriyor ve eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapılıyor. Gönüllüler son olarak yazılı sınava tabi tutuluyor ve süreçlerden başarılı olarak geçen kişiler gönüllü ekibine dahil ediliyor.

Muğla İtfaiyesi, gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ile kentin doğal afetlere hazırlıklı olması için talep eden yurttaşlara, ilgi ve becerilerine göre eğitim vererek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentin diğer ilçelerinde de başvurular doğrultusunda gönüllü itfaiyeci eğitimleri vermeye devam edecek.

"Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları afet konusunda bilinçlendirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Eğitimin, bilginin, tecrübenin her alanda gerekli olduğunu düşünerek özellikle yangına karşı hassas bir şehir olan Muğla'mızda gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimize devam ediyoruz. Herhangi bir itfaiye olayıyla karşılaşan vatandaşlarımız aldıkları eğitim, edindikleri bilgi sayesinde ne yapacaklarını bilerek hareket edecek ve belki bir ağacı, belki de bir canı kurtarabilecektir. 13 ilçede hemşehrilerimiz için 7/24 görev başında olan itfaiye teşkilatımız ve gönüllü itfaiyecilerimizle vatandaşlarımızın emrindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.