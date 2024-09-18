Muğla'da Hafriyat Kamyonları Uydu ile Takip Ediliyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat alanı dışına dökümleri engellemek için hafriyat kamyonlarını uydudan takip ediyor. Belediye, otomasyon sisteminden bin 230 hafriyat kamyonunu izleyerek araçların belirtilen alanların dışına hafriyat dökmesini engelliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek ve kontrolsüz dökümlerin önüne geçmek amacıyla hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle izliyor. İl genelinde faaliyet gösteren bin 230 hafriyat aracı, belediyenin kurduğu otomasyon sistemi ile 7 gün 24 saat izleniyor. Bu sayede hafriyat kamyonlarının yalnızca belediye tarafından belirlenen 8 resmi döküm alanına döküm yapmaları sağlanırken, yetkisiz alanlara yapılan dökümler engelleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma çalışmalarından biri olan uygulama, hafriyat kamyonlarının üzerine yerleştirilen araç takip cihazları ile gerçekleştiriliyor. Bu cihazlar, kamyonların güzergahlarını, hızlarını ve döküm alanlarını takip ederek belediyenin kurduğu otomasyon sistemi üzerinden sürekli denetleniyor. Böylece, araçların belirtilen alanların dışına hafriyat dökmesi engelleniyor ve kaçak dökümler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.

Muğla il genelinde bulunan 8 hafriyat döküm alanında, 2015 yılından bu yana toplamda 804 bin araç döküm hizmeti aldı. Bu süreçte, 11 milyon 800 bin ton hafriyat atığı belediye tarafından engellenerek çevreye zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil edildi. 2023-2024 yılları arasında ise 2 milyon 75 bin ton hafriyat atığı yine aynı şekilde engellenerek çevre koruma çalışmalarına katkı sağlandı.