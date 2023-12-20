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Muğla'da Halk Otobüsünde Fenalaşan Yolcu Şoför Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Muğla'da Halk Otobüsünde Fenalaşan Yolcu Şoför Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir halk otobüsüne binen kadın, yolculuk sırasında fenalaştı. Otobüsün şoförü, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak kadını hastaneye götürdü. Yolcu sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Olay, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla\'da Halk Otobüsünde Fenalaşan Yolcu Şoför Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı
20.12.2023 - 22:23,
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Muğla'da halk otobüsünde fenalaşan yolcunun, şoför tarafından hastaneye ulaştırılması, araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Menteşe ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

Otobüsün şoförü, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak kadını hastaneye götürdü.

Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı.

Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlarca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Menteşe ilçemizde görev yapan toplu taşıma aracı şoförümüz, araçta fenalaşan vatandaşımızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirerek, sağlık çalışanlarına teslim etti. Personelimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA
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