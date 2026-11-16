Muğla'da jandarma 9-15 Kasım'da 124 aranan kişiyi yakaladı, 38 tutuklandı

Muğla'da jandarma ekiplerince 9-15 Kasım'da düzenlenen denetimlerde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu tarihlerde 3 bin 381 devriye görevi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 33 bin 426 kişi ve 4 bin 741 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlıktan 5, uyuşturucu suçlarından 12, kaçakçılıktan 2 ve diğer suçlardan 89 kişi olmak üzere aranan 115 kişi yakalandı, 31'i tutuklandı.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, oto hırsızlığı olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.