Muğla'da jandarma 9-15 Kasım'da 124 aranan kişiyi yakaladı, 38 tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da jandarma 9-15 Kasım'da 124 aranan kişiyi yakaladı, 38 tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla'da jandarma ekiplerinin 9-15 Kasım'daki denetimlerinde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirlerle kasten yaralama, tehdit, huzur ve sükununu bozma ve oto hırsızlığı olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince 9-15 Kasım'da düzenlenen denetimlerde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu tarihlerde 3 bin 381 devriye görevi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 33 bin 426 kişi ve 4 bin 741 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlıktan 5, uyuşturucu suçlarından 12, kaçakçılıktan 2 ve diğer suçlardan 89 kişi olmak üzere aranan 115 kişi yakalandı, 31'i tutuklandı.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, oto hırsızlığı olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da jandarma 9-15 Kasım'da 124 aranan kişiyi yakaladı, 38 tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android