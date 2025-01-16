Muğla\'da Kadın Mahalle Meclisleri Kuruldu

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Mahalle Meclisleri, Menteşe ilçesinde kuruldu. Meclis ilk toplantısını, Kötekli Mahallesi'nde yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kadın Mahalle Meclisleri projesi sayesinde kadınlarımızın sorunlarını, taleplerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturuyoruz. Kadınların eşit temsil hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Kadınlar Kentini Yönetiyor" sloganıyla hayata geçirilen Kadın Mahalle Meclisleri'nin ilki, Menteşe ilçesinde kurularak ilk toplantısını, Kötekli Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Kadınların yerel yönetimlere katılımını güçlendirmeyi ve daha eşitlikçi, kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı hedefleyen Kadın Mahalle Meclisleri, Kötekli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ilk toplantısına 40 kadının katılımıyla başladı. Menteşe'deki buluşmanın ardından Kadın Mahalle Meclisi toplantıları, Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde devam etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen toplantılarda, kadınların mahalle ve kent yönetimine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantılarda, meclis üyesi kadınlar "Nasıl bir kentte yaşamak istiyorum?" ve "İhtiyaçlarımızı neye göre belirliyoruz?" soruları üzerinde düşünerek, kendi taleplerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkan Aras, "Muğla'mızda en büyük hedeflerimizden biri, kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamaktır. Hayata geçirdiğimiz ve dayanışmanın adresi, kadınların iradesi olacak Kadın Mahalle Meclisleri projesi sayesinde kadınlarımızın sorunlarını, taleplerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturuyoruz. Kadınların eşit temsil hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu noktada Kadın Mahalle Meclisleri'nin, bu hedefe doğru atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.