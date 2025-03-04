Muğla'da Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımında Son Durum

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonunun yüzde 85'ini tamamladı. Proje hayata geçtiğinde günlük ortalama 600 ton atık katı atık düzenli depolama tesislerine transfer edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl devreye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Aktarma İstasyonu ile çöplerin düzenli depolama sahalarına transferi sağlanacak. Aynı anda dört adet çöp kamyonunun döküm yapabileceği tesis, günlük ortalama bin ton atık transfer edecek kapasiteye sahip olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Çevre Mühendisi Semih Duman, "Bodrum ilçemizde evsel atıkların düzenli depolama tesislerine taşınarak bertaraf edilmesi için Torba Mahallesi'nde katı atık transfer istasyonu inşaatı devam ediyor. Tesisimizin yüzde 85'i tamamlanmış durumda. En kısa süre içerisinde tesisimizi tamamlayıp faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Muğla, birbirinden değerli 13 ilçesi, tarihi, kültürel zenginlikleri ve eşsiz güzellikteki koyları ile dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Muğlamızın yeşilini ve mavisini korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Düzenli katı atık depolama tesislerinden, teknelerden atık alımına, çöpten elektrik üretimine kadar birçok yenilikçi projeyi Muğlamızda hayata geçirdik. Çevremizi koruyup gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyoruz. Yeşili ve mavisi ile en büyük mirasımız Muğla. Muğlamıza yapılan yatırım dünyaya yapılan yatırımdır" diye konuştu.