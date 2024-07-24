Muğla'da kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Gerede'de defnedildi - Son Dakika
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Muğla'da kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Gerede'de defnedildi

Muğla\'da kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Gerede\'de defnedildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Abdussamed Kılınç, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınç'ın cenaze törenine ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

24.07.2024 20:15
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş, Bolu'nun Gerede ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Abdussamed Kılınç'ın kullandığı 26 NH 830 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Kozağaç mevkisinde kontrolden çıktı, bir eve çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kılınç'ın naaşı, memleketi Gerede'ye getirildi.

Yeni Cami'de ikindi vaktinden düzenlenen törende Kılınç'ın özgeçmişi okundu, jandarma personeli olarak yaptığı hizmetler anlatıldı.

İlçe Müftüsü Yüksel Başkan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılınç'ın cenazesi, İnköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kılınç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Gerede'de defnedildi - Son Dakika

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