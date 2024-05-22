Muğla'nın Menteşe ilçesinde, köprü ayağına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TV 9740 plakalı otomobil, Muğla- Ula kara yolu Üniversite Köprülü Kavşak'ta beton köprünün ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Z.T. ve H.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?