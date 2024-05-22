Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı

Muğla\'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Üniversite Köprülü Kavşak'ta beton köprünün ayağına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22.05.2024 17:53
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, köprü ayağına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TV 9740 plakalı otomobil, Muğla- Ula kara yolu Üniversite Köprülü Kavşak'ta beton köprünün ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Z.T. ve H.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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