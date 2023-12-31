 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kayboldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ali Başaran, mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, AKUT Bodrum ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile Başaran'ın yakınları da arama çalışmalarına katıldı.

Muğla\'da Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kayboldu
31.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ali Başaran (80), mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Ali Başaran, yakındaki ormana mantar toplamaya gitti. Hava kararmasına rağmen Başaran eve dönmedi. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirildi. AFAD'dan gelen ihbar üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, harekete geçti. Ekipler, Başaran'ın gittiği güzergahta gece saatlerinde arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AKUT Bodrum ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile Ali Başaran'ın yakınları da katıldı. Ormanda arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bodrum, Muğla, Acil Durum, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kayboldu - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement