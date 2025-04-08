Muğla'da 'Menteşe Kültür Gezileri' Başlıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanımaları amacıyla turist rehberleri eşliğinde "Menteşe Kültür Gezileri" projesini başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla yeni bir projeye imza attı. "Menteşe Kültür Gezileri" kapsamında katılımcılar, şehrin farklı bölgelerinde bulunan antik kalıntılar, camiler, medreseler ve diğer kültürel yapıları rehberler eşliğinde ziyaret edecek.

Katılımcılara geziler sırasında ziyaret edilen yapılarla ilgili detaylı bilgiler sunulacak; şehirdeki kültürel çeşitlilik ise yerinde gözlemlenebilecek.

Cumartesi günleri 20 kişilik gruplarla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki tur düzenlenecek. Tura katılmak isteyenler vatandaşlar, 0549 124 4848 numaradan rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aynı turlar perşembe günleri Menteşe Pazarı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirler için de gerçekleştirilecek.

Gezinin güzergahı ise Kurşunlu Cami, Şerefeliler Evi, Yağcılar Hanı, Zahire Pazarı, Arasta, Saat Kulesi, Hacı Kadı Evi (Yörük Obaları), Konakaltı Kültür Merkezi, Şemsi Ana Türbesi, Saburhane Meydanı, Apostol Hanı, Şaraphane, Ağa Bahçesi Konağı olacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilerleyen süreçte diğer ilçelerde de bu projeyi gerçekleştireceklerini belirterek, "Dünya kenti Muğlamız sadece tarım, turizm şehri değil sahip olduğu kültürel, tarihi zenginlikleri ile de önemli bir kültür kenti. Alanlarında uzman rehberlerimizle bu şehirde yaşayan ya da ziyaret eden vatandaşlarımıza geçmişten getirdiğiniz zenginliklerimizi anlatacağız. Her gün önünden geçtiğimiz yapıların bugünlere nasıl geldiğini, kimlere ev sahipliğini yaptığını vatandaşlarımıza anlatacağız. Kültürel gezilerimizi Menteşe ile başlatıp önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz" dedi.