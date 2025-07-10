Muğla\'da Muhtarlar Enerji ve Maden Yasasına Karşı Seslerini Yükseltti

Muğla'nın Milas ilçesinde bazı muhtarlar ile yöre sakinleri enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kalem Mahallesi Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, bir süredir üzerinde herkesin konuştuğu ama dönüp de "Bölgede yaşayan insanlar ne diyor?" diye sormadıkları yasa teklifiyle ilgili seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgelerine ilişkin yapılan haksız yorumlar ve eksik bilgiler karşısında seslerini duyurmak, gerçekleri anlatmak için toplandıklarını dile getiren Uysal,"Geçtiğimiz hafta bunun için bölge muhtarları olarak Meclise de gittik. Orada yaptığımız görüşmelerde bölgenin gerçeklerini anlattık, bölge insanın ihtiyaçlarından bahsettik. Bizler kömürün çıkmasını santrallerin çalışmasını istiyoruz. Santraller bizim ekmek kapımız köylerden yüzlerce insan santralde çalışıyor." dedi.

Toplandıkları meydanda 20 köyden insan bulunduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Biz, Ankara'da toplanmadık. Milas'ta zeytin ağaçlarımızın altında toplandık. Zeytini buradaki insanlardan daha iyi kimse bilemez. Bizleri doğa düşmanı gibi göstermek istiyorlar. Bizler doğa düşmanı değiliz. Zeytini işleyen de biziz kömürü çıkaran da biziz. Bizi doğa düşmanı olarak göstermeye çalışanlara söylemek istediğimiz bir söz var. 'Santral çevresinde hava kirliliği var', 'Kanser vakaları arttı', 'Zeytin taşınmaz', '40 köy yok olacak' diyorlar. Hepsi yalan… Santraller buraya dün kurulmadı. Biz 40 yıldır santrallerle iç içe yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz."

Uysal, eğer kömür çıkmazsa santrallerin kapanacağını ve binlerce insanın işsiz kalacağını kaydetti.

Milas'ın sadece zeytiniyle değil, yer altı zenginlikleriyle, kömürüyle, emeğiyle ve çalışkan insanıyla bilindiğini anlatan Uysal, şunları ifade etti:

"Biz bu topraklarda 40 yıldır hem tarımı hem madenciliği birlikte yaşattık. Maden de bizim, zeytin de bizim. Kimse bize bunu birbirine düşman gibi göstermesin. Zeytin ağaçları bizim göz bebeğimiz. Bugüne kadar nasıl kıymet verdiysek, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama madencilik de bu bölgenin bir gerçeği. Biz burada sadece enerji üretmiyoruz, ekmek kapısı açıyoruz. Santral ve maden sahalarında bugüne kadar Milas'ta yaklaşık 700 bin ağaç dikildi. Taşınan zeytin ağaçları yerlerinde ürün vermeye başladı. Milas'ta madenle tarım yan yana yürür. Dün yürüdü, bugün de yürüyor. Yeter ki iş düzgün yapılsın, köylünün hakkı yenmesin, doğaya saygı duyulsun. Biz de bunun takipçisiyiz."