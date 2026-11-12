Muğla\'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdi

Muğla'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe'de orman işçisi Serkan Boztepe, kesim sırasında devrilen çam ağacının altında kaldı. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe (43), hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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