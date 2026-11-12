Muğla'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdi

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Muğla\'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdi
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Muğla Menteşe'de orman işçisi Serkan Boztepe, kesim sırasında devrilen çam ağacının altında kaldı. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da orman işçisi Serkan Boztepe devrilen çam ağacının altında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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