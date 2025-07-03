Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan 4 helikopter ile çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.