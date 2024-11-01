Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altında

1)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, bölgede başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.
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