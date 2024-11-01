Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Köyceğiz'deki orman yangını, 3 saatte söndürüldü. 2 hektar alan zarar gördü.

01.11.2024 21:09
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1)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, bölgede başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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