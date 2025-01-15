Muğla'da Orman Yangınları Değerlendirildi - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınları Değerlendirildi

Muğla\'da Orman Yangınları Değerlendirildi

2024'te Muğla ve Aydın'da 384 orman yangını sonucunda 3.466 hektar alan zarar gördü.

15.01.2025 15:47
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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, geçen yıl sorumluluk alanlarında çıkan 384 yangında 3 bin 466 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ülküdür, Ula Helikopter Filosu'nda düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında, sorumluluk alanları Muğla ve Aydın'da 1 milyon 156 bin 983 hektar orman varlığının olduğunu söyledi.

Muğla'nın yüzde 68'inin, Aydın'ın yüzde 34'ünün ormanlarla kaplı olduğunu ve tüm bölgenin yangına 1. derece hassas durumda olduğunu vurgulayan Ülküdür, insansız hava aracı, sevk ve idare helikopteri, 13 yangın söndürme helikopteri, 6 uçak, 47 su tankeri, 151 ilk müdahale aracı, 13 yangın söndürme helikopteri, 110 arazöz ve 15 dozerle alevlere karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Son 10 yıl ortalamasında 314 yangının meydana geldiğini vurgulayan Ülküdür, yıllık 6 bin 226 hektar alanın da yandığını ifade etti.

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 2024 yılında meydana gelen yangınların yüzde 41'inin doğal nedenlerden, yüzde 59'unun insan kaynaklı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ülküdür, "2024'te sorumluluk alanımızda çıkan 384 yangında 3 bin 466 hektar ormanlık alan zarar gördü. 2024 yılı en sıcak ve kurak yıl olarak kayıtlara geçti. Yaz sezonunda yaşanan yangınlarla mücadele çok yoğun geçti. Günde 6 yangına müdahale ettik." diye konuştu.

Ülküdür, orman yangınlarının yanı sıra 294 ziraat yangınına müdahale ettiklerine işaret ederek, burada da 1589 hektar ziraat alanının zarar gördüğünü dile getirdi.

Mayıstan 15 Kasım'a kadar yangınlarla cansiparane mücadele ettiklerini aktaran Ülküdür, geçen yıl çıkan yangın sayısının fazla olmasına rağmen yanan alan büyüklüklerinin önceki senelere oranla daha düşük seviyede kaldığını ifade etti.

Orman yangınlarının yüzde 13'ünün kasıtlı çıkarıldığını vurgulayan Ülküdür, geçen yıl çıkan yangınların daha çok cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 ila 16.00 arasında meydana gelmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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