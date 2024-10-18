Muğla'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çıkan orman yangınlarına 120 personel ve 70 araç ile müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan çalışmalar sürüyor.

18.10.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarına 120 personel ve 70 araç ile müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarını sahada takip eden Başkan Ahmet Aras, "Yangın şu an Kıran'da meskun mahalleye gelmesin diye gerekli tedbirleri almak için çalışıyoruz. Dalaman'daki yangın da devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı ile Dalaman ilçesi Taşbaşı mevkileri ve farklı noktalarda dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınları, karadan ve havadan müdahaleler ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İl genelinde çıkan 6 yangından Menteşe Turnalı ve Dalaman Taşbaşı'nda yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken diğer yangınlar kontrol altına alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınlara 70 araç ve 120 personel ile müdahale ediyor. Büyükşehir ayrıca MUSKİ, sağlık ekipleri ile de yangın bölgesinde vatandaşların yanında oluyor.

Yangının evlere yaklaştığı en kritik mahalle olan Kıran Mahallesi'ne giden Başkan Aras, şu bilgileri verdi:

"Şu an Kıran yangın bölgesindeyiz. Gece geç saatlerde Turnalı bölgesinde çıkan yangın şu anda Kıran bölgesine ilerliyor. Tüm ekipler havadan, karadan müdahaleye devam ediyor. İtfaiyemiz, orman, MUSKİ ekiplerimizle yangına müdahale ediyoruz. Kıran bölgesi Muğlamızın bal üretim merkezi. Ormanlarımız bal ormanı diye tabir edilen ormanlar. Bölgede yaklaşık 100 bin kovan var. Ne yazık ki bu ormanlarımızı kaybediyoruz. Ancak tüm ekipler ellerinden gelen gayretle ve tüm güçleri ile yangınla mücadele ediyor. Ormanlarımızı ve köylerimizi korumak için gayret ediyorlar. Şu an Kıran'da meskun mahalleye gelmesin diye gerekli tedbirleri almak için çalışıyoruz. Dalaman'daki yangın da devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarla ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlarımıza aktarmaya da devam edeceğiz."

Ortaca ve Seydikemer yangınları söndürüldü

Ortaca'nın Okçular Mahallesi ve Seydikemer'in Yakabağ bölgesinde çıkan orman yangınları tamamen söndürülürken Dalaman Taşbaşı Mahallesi ve Turnalı mevkisinde rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Milas Dibekdere Mahallesi'ndeki yangına ise soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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