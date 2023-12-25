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Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili itmesine ceza - Son Dakika
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Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili itmesine ceza

Muğla'da bir otomobilin arızalanması üzerine sürücüler, otomobilin kaputuna çıkan bir genci diğer otomobili itmesi için kullanmıştır. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından araçların sürücülerine 2 bin 180'er lira ceza kesilmiştir.

Muğla\'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili itmesine ceza
25.12.2023 - 12:49,
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Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili ayaklarıyla itmesine ilişkin görüntüler üzerine iki aracın sürücülerine 2 bin 180'er lira ceza kesildi.

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda otomobili arızalanan sürücü arkadaşından yardım istedi. Yardıma gelen kişinin de otomobilinde çekme halatı olmayınca sürücüler, bir genci kaputun üzerine çıkararak diğer otomobili bir süre itmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Plakaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden 2 bin 180'er lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili itmesine ceza - Son Dakika
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