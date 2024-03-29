Muğla\'da sağlık personeli hastaları oy kullanma merkezlerine taşıyacak

KSBÜ Toksikoloji Laboratuvarı, Suça Karışmış Kişilerin Kullandığı Maddeleri Tespit Ediyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.