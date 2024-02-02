 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde yalnız yaşayan Ali Demir'in müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede büyüyerek evi kapladı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını söndürdü. Ali Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.02.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Ula ilçesinde müstakil evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Demir (89) hayatını kaybetti.

Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nde Ali Demir'in yalnız yaşadığı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında, evde yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ali Demir, Jandarma, Muğla, Ula, Ölüm, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement