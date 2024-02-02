Muğla\'da Sobadan Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.