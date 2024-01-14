Muğla\'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Handan Ustaoğlu idaresindeki 34 BSM 425 plakalı otomobil, Hamit Mahallesi'nde, su kanalına devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan otomobilde, Ustaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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