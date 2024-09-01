Muğla'da Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Muğla\'da Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende 40 bin levrek yavrusu denize salındı.

01.09.2024 00:17
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Torba Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende 40 bin levrek yavrusu denize salındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, kentin su ürünlerinde de önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Akbıyık, " Balıkçılık, su ürünlerinde de Türkiye'de lider durumdayız. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve birinci sıradayız. O da sizlerin sayesinde, sizlerin üretimiyle oluyor, sizlerin denizlerimize sahip çıkmasıyla oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilimizdeki, ülkemizdeki tarıma, balıkçılığa vermiş olduğu destekler hiç şüphesiz bu denizlerde sürdürülebilir balıkçılık yapma anlamında önem taşıyor." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de denizlerin nimetlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise Muğla'nın su ürünleri ihracatında rekorlar kırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Birinci önceliklerinin sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği olduğunu dile getiren Saylak, Türkiye'de ilk olarak 12 kişilik su ürünleri dalış timi kurduklarını, kaçak avcılıkla mücadele konusunda teknolojik imkanlardan yararlandıklarını anlattı.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da bu sene denizlerde palamudun bol olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından balıkçılara avcılık izin belgelerini verildi. Açık artırmayla balık satışının gerçekleştirildiği etkinlikte, yeni faaliyete başlayan su ürünleri kontrol botunun açılışı da yapıldı.

Dualar okunduktan sonra Vali Akbıyık'ın da aralarında olduğu yetkililer ve törene katılanlar, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması dolayısıyla balıkçı tekneleriyle "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Etkinlikte, dalgıçların az miktarda atığa rastladığı deniz dibi temizliği de gerçekleştirildi.

Programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah Bahadır Alperen'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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