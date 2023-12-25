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Muğla'da tehlikeli yolculuk tepki çekti, 2 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Muğla'da tehlikeli yolculuk tepki çekti, 2 sürücüye ceza kesildi

Muğla'da bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti ve 2 sürücüye toplam 2 bin 180 lira ceza kesildi.

Muğla\'da tehlikeli yolculuk tepki çekti, 2 sürücüye ceza kesildi
25.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:16
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MUĞLA'da arızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu, tepki çekti. Plakadan tespit edilen 2 sürücüye toplam 2 bin 180 lira ceza kesildi.

Olay, önceki akşam Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı şehir merkezi girişinde meydana geldi. Bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi. Polis, 2 sürücüye 'trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek', 'sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak', 'trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' suçlarından toplam 2 bin 180 lira ceza kesti.

Kaynak: DHA
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