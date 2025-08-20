Muğla'da Tekne Alabora Oldu: 2 Çocuk Kayboldu

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 2 çocuk kayboldu. Kayıp çocuklar için hava destekli arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ören açıklarında meydana geldi. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu 5.5 metre uzunluğundaki fiber tekne alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi sahil güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kayalıklara yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuğun bulunması için sahil güvenlik ekipleri 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi ile havadan ve denizden arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.