Muğla'da Trafik Denetimleri Artış Gösterdi

01.06.2026 13:47
Kurban Bayramı'nda Muğla'da trafik denetimleri arttı, ceza miktarı yüzde 84 yükseldi.

MUĞLA'da Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısı yüzde 36, ceza miktarı ise yüzde 84 arttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından, 23-31 Mayıs tarihleri arasındaki 9 günlük bayram tatilinde, güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde yoğun denetimler yapıldı. Buna göre; 2025 yılında 41 bin 115 araç denetlenirken, bu yıl sayı yüzde 36,1 artışla 57 bin 770'e yükseldi. Bayram süresince uygulanan trafik cezalarının tutarı da dikkat çekti. 2025'te 31 milyon 12 bin 529 lira olan ceza miktarı, 2026'da yüzde 84,1 artarak 57 milyon 89 bin 193 liraya ulaştı. Motosiklet denetimlerinde ise geçen sene 9 bin 14 motosiklet kontrol edilirken, bu yıl 6 bin 133 motosiklet denetlendi. Ceza uygulanan motosiklet sayısı ise 3 bin 198'den bin 685'e geriledi.

KAZA SAYISI AZALDI

Geçen yıl bayram döneminde 143 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı, bu yıl yüzde 11,2 azalarak 127'ye düştü. Yaralı sayısı ise 196'dan 185'e geriledi. 2025'te 2 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 2026'da bayram tatilinde Muğla genelinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Yaralanmalı motosiklet kazası sayısı da 97'den 84'e düşerek yüzde 13,4 oranında azaldı. Maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise her 2 yılda da 123 olarak gerçekleşti.

Yetkililer, bayram süresince yapılan yoğun denetimlerin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtirken, sürücülere trafik kurallarına her zaman uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

