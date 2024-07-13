Muğla'da Tur Midibüsü Kazasında 2 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Tur Midibüsü Kazasında 2 Ölü, 35 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde freni patlayan tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı ve bölge ulaşıma kapatıldı.

13.07.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazada 11 yaşındaki Melisa G. olay yerinde Necla D. (57) ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısı ise 9'u ağır 35'e yükseldi. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, yaptığı açıklamada, midibüsün Denizli'den Akyaka'ya geldiğini belirterek, "Midibüsün fren sorunundan dolayı Akyaka girişindeki fırının önünde yan yatıp duvara çarpması sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğumuz hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet ailesine de sabırlar diliyorum. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik. Destek veren tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kazayı gören Sena Manas isimli bölge sakini ise sesi duyunca çok korktuğunu belirterek, kaza sırasında çok yüksek bir sesin çıktığını söyledi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Muğla Valiliğinden de açıklama yapıldı

Öte yandan Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "13.07.2024 Cumartesi günü saat 09: 20 sıralarında Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız vefat etmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapanan Akyaka girişi ise araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

İnceleme, Bahçe, Muğla, Ula, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Tur Midibüsü Kazasında 2 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 16:10:13. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Tur Midibüsü Kazasında 2 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement