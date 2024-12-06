Muğla'da Turizm Destekleri Üzerine Ortak Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Turizm Destekleri Üzerine Ortak Toplantı Düzenlendi

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Muğla Odaları ve Borsası'nın ortak toplantısında turizm sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Marmaris Belediye Başkanı, merkezi hükümetten daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

06.12.2024 18:09  Güncelleme: 18:44
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(MUĞLA) - Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı, Marmaris Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Muğla'nın sorunları masaya yatırıldı, çözüm yolları arandı. Toplantıya katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Turizm kentlerine merkezi hükümetten daha çok destek bekliyoruz" dedi.

Dört ayda bir mesleki konularda görüş oluşturmak için gerçekleştirilen 39. Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı, Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muğla ilinin yarısının gelirini turizm sektöründen kazandığını belirterek, Muğla'nın, İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist ağırlayan üçüncü şehir olduğunu, dünyada ise 93'üncü sırada yer aldığını söyledi. Bu yıl Muğla'nın 3 milyon 640 bin turist ağırladığını da sözlerine ekleyen Ayhan, rakamlarda meydana gelen bu artışın turizmciye yansımadığının altını çizdi.

"Fuarlar çok önemli ama tek başına yeterli değil"

Başkan Ünlü de toplantıda turizm başta olmak üzere çeşitli konu başlığına değindiği bir konuşma yaptı. Turizm sektörünün geçen yıllara kıyasla en iyi ihtimalle yerinde saydığını belirten Başkan Ünlü, " Dünya'da bu alanda çetin bir rekabet var, yerimizde saymamız bile genele baktığımızda aslında geriye gitmemiz demek. Bu noktada bizlere de çok önemli görevler düşüyor. Katıldığımız fuarlar çok önemli ama tek başına yeterli değil. Hedef pazarlarımızı belirleyerek o bölgelerde halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri yürüteceğimiz ortaklara ihtiyacımız var. Biz bu yönde planlamamızı yapıyoruz" diye konuştu.

Merkezi hükümetten daha çok destek beklediklerinin altını çizen Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün turizm bölgeleri değişken bir nüfus yapısına sahip. Biz 96 bin resmi nüfusla kayıtlı bir kentiz. Ama mevcutta Marmaris'te 150-200 bin civarında insan yaşıyor. Yaz aylarına baktığımızda ortalama nüfusumuz 850 bin civarında. Milyonu geçtiği zamanlar da oluyor. Yıl geneline baktığımızda ortalama 450 bin-500 bin arası nüfusa sahip bir kentiz. 96 bine göre planlanan bir kentin 500 bine hizmet vermesi gerekiyor. Ama hal buyken Marmaris'in dünyayla rekabet etmesi bekleniyor. Bu noktada devletimizin bizi daha çok desteklemesi gerekiyor. Şehir vergisi, turizm vergisi adı altında toplanan vergilerin merkezi hükümete gitmesi, yerine biz turizm şehirlerine bırakılması gerekiyor. Turizmin kentin altyapısına yüklediği yükün karşılığının, biz yerel yönetimlere verilmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Marmaris, Politika, Ekonomi, Turizm, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Turizm Destekleri Üzerine Ortak Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

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