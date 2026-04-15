Muğla'da Ula-Akyaka Toplu Taşıma Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Ula-Akyaka Toplu Taşıma Hattı Hizmete Açıldı

15.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Kadın Meclisleri'nin girişimiyle hayata geçirilen Ula-Akyaka toplu taşıma hattı, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için düzenli seferler başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

(MUĞLA)- Muğla'da Kadın Meclisleri'nin kararıyla Ula- Akyaka toplu taşıma hattı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Akyaka Kadın Meclisi'nin talebi doğrultusunda yıllardır beklenen bir ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran bu tür hizmetleri, ortak akılla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi iş birliğinde faaliyet gösteren Akyaka Kadın Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda, yıllardır vatandaşlar tarafından talep edilen Ula-Akyaka toplu taşıma güzergahı hizmete açıldı. Yeni başlatılan seferlerin bölge halkına önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Vatandaşların Ula-Akyaka güzergahındaki ulaşım ihtiyacının hızlı ve aktarmasız bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla; söz konusu hatta 06.04.2026 tarihi itibarıyla hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, Ula'dan 08.30 ve 15.00, Akyaka'dan ise 10.30 ve 17.00 saatlerinde MUTTAŞ toplu taşıma araçlarıyla düzenli seferler başlatıldı.

"Bu sayede Ula'ya daha rahat ulaşabileceğiz"

Kadın Meclisleri'nin çözüm ürettiğine değinen İstem Akkoyunlu, Akyaka Kadın Meclisi kurulduktan sonra Akyaka'nın sorunlarıyla ilgili kadınlarla bir araya gelerek, birlikte çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi. Akkoyunlu, "En büyük sorunlarımızdan biri, Akyaka'dan Ula'ya ulaşım konusuydu. Bu sorunun çözülmesi, kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Artık bu sayede Ula'ya daha rahat ulaşabileceğiz. Talebimizi karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Ula Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yerinden yönetimin öneminin altını çizen Devrim Bayer ise "Akyaka'dan Ula'ya doğrudan ulaşım yoktu. Kadın Meclisi olarak bu talebimizin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın destekleriyle sorunumuz çözüldü. Yerinden yönetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldu" dedi.

"Katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılımcı belediyecilik anlayışına vurgu yaparak, "Kadın Meclislerimiz, yerel yönetimde söz sahibi olmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Akyaka Kadın Meclisi'nin talebi doğrultusunda yıllardır beklenen bir ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran bu tür hizmetleri, ortak akılla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Muğla'da herkesin söz sahibi olduğu, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Güncel, Akyaka, Muğla, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Ula-Akyaka Toplu Taşıma Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:42:07. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Ula-Akyaka Toplu Taşıma Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.