Muğla'da UMKE Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da UMKE Tatbikatı Yapıldı

04.06.2026 17:46
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Muğla'da düzenlenen UMKE tatbikatında, trafik kazasına müdahale senaryosu uygulandı.

Muğla'da Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "20.? ?Bölge UMKE Kampı ve Tatbikatı" 4 ilden 130 personelin katılımıyla düzenlendi.

Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesi'nde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak'tan gelen UMKE personelinin yer aldığı tatbikatta, toplu trafik kazası senaryosu, uygulamalı olarak canlandırıldı.

Gerekli önlemler alınarak yapılan tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapılarak bölgeye kurulan seyyar hastanede de gerekli müdahalelerde bulunuldu.

Tatbikata jandarma ekipleri de destek verdi.

Tatbikatı izleyen Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, gazetecilere, tatbikatın afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve UMKE personelinin operasyonel becerilerinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Senaryo kapsamında toplu trafik kazasına müdahale edildiğini belirten Akça, özellikle turizm bölgelerinde otobüs kazaları ve çoklu trafik kazalarının yaşanabildiğine dikkati çekti.

Akça, Muğla'nın iki havalimanına sahip stratejik bir kent olduğunu ifade ederek "İlimizde termik santraller bulunuyor. Ayrıca birinci derece deprem kuşağında yer alıyoruz. Orman yangınları da bölgemizin önemli riskleri arasında. Bu nedenle 112 Acil Sağlık ekiplerimizin yanı sıra UMKE ekiplerimiz özellikle yaz döneminde sahada 7 gün 24 saat görev yapıyor." dedi.

Tatbikatta olası bir toplu trafik kazasına müdahale senaryosunun uygulandığını anlatan Akça, şunları kaydetti:

"Senaryoda 14 yaralımız bulunuyor. Yaralılar arasında yetişkinlerin yanı sıra çocuk ve bebekler de yer alıyor. Yaşanabilecek farklı durumların tamamını canlandırmaya çalışıyoruz. Personelimizin tamamı tatbikat öncesinde gerekli eğitimleri aldı. Çadırlarımız kuruldu, ekiplerimiz alanlarında deneyimli ve donanımlı kişilerden oluşuyor. Güzel ve faydalı bir tatbikat olacağına inanıyorum. Elbette hiçbir olumsuzluk yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ancak olası afet ve acil durumlarda her zaman hazır olmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Tatbikat, ekiplerin çoklu trafik kazalarına müdahalesi ve yaralıların hastaneye taşınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da UMKE Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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